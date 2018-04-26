Аваков о разгоне лагеря ромов в Киеве: Средневековое варварство

Министр внутренних дел заверил, что Национальная полиция "не делит граждан по этническому признаку"

Несанкционированный властями разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве будет расследован, а виновные - привлечены к уголовной ответственности. Об этом со ссылкой на заявление главы МВД Арсена Авакова сообщила пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что нападать на женщин и детей, угрожать им, травить слезоточивым газом, портить их имущество "и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство".

Этих проявлений нетерпимости не должно быть в современной стране, стремящейся к евростандартам соблюдения прав и свобод человека, добавил Аваков.

В ночь на 21 апреля ультраправая группировка C14 напала на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве: были сожжены 15 палаток, от ромов потребовали покинуть это место. Приехавшие по вызову патрульные якобы также посоветовали пострадавшим уезжать из Киева. Позже в столичной полиции заявили, что расследовать случай не будут, так как к ним не обращались, а глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что там "провели субботник" и "сожгли мусор".

Позже было опубликовано видео разгона лагеря.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).