Аваков: Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi уже в Украине

Сейчас автомобили проходят таможенные процедуры. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 124,6 млн. гривен", - добавил министр внутренних дел.

По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3-4 месяца.

В рамках проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций "Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)" Национальная полиция Украина получит 651 современный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. Благодаря замене удастся сэкономить только на горюче-смазочных материалах и топливе около 333,9 млн. гривен в год. Также в шесть раз снижается выброс парниковых газов.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.