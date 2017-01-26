Аваков уточнил, что водителям не придется каждые 5 лет менять права

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцам не придется менять водительские удостоверения каждые 5 лет.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о том, правда ли, что его заместитель предлагает сдавать экзамены для получения водительских прав каждые 5 лет.

"Есть мировая практика по водительским удостоверениям, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - написал он.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины планирует сократить срок действия водительских прав с 30 до 5-15 лет.

По материалам: УНИАН

