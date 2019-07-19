Аваков: в рядах боевиков на Донбассе воюют десятки наёмников из Италии

В составе незаконных вооруженных формирований, орудующих на Донбассе, воюют десятки наёмников из Италии, которые фигурируют в уголовных делах, возбужденных Украиной. Об этом упомянул министр внутренных дел Украины Арсен Аваков в интервью журналу "Фокус", отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Украина бороться за Виталия Мркива так, чтоб Италия это не истолковала как вмешательство во внутренние дела, передаёт УНН.

"Виталий (Маркив - ред.) - гражданин Украины, который несёт службу в Национальной гвардии Украины. В составе незаконных вооруженных формирований, орудующих на Донбассе, воюют десятки наёмников из Италии, которые фигурируют в уголовных делах, возбужденных Украиной. Что сделает Италия, как и любая другая европейская страна, после того как мы их поймаем? Они попросят нас экстрадировать их граждан, чтобы судить по своим законам. Это не будет считаться вмешательством во внутренние дела Украины", - сказал министр.

Аваков уверен, что "Маркив - жертва российской гибридной войны против Украины".

"Очень жаль, что Италия, последовательно поддерживавшая целостность Украины и санкции против РФ, повелась на эту дешевую провокацию. Убежден, что убийцы Роккелли должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона. Но не ценой свободы украинских солдат, которые защищают свою родину", - добавил он.

Как сообщал УНН, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский позже поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца.