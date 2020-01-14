Аваков встретился с матерью Амины Окуевой: речь шла о расследовании убийства

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с мамой убитого украинского добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения "Киев" Амины Окуевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МВД Украины.

Так, он с разрешения следователя проинформировал потерпевшую сторону, Ирину Каминскую, о ходе дела.

"Тем, кто "заказал" мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Нацполиция занимались делом. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Для Амины было очень важно служить бойцом- добровольцем в составе подразделения МВД. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", - сказала Ирина Каминская.

Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс- офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.

Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.

Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Ранее УНН сообщал, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

Кроме того стало известно, что специалисты Государственного научно- исследовательского экспертно-криминалистического центра установили орудие преступления в убийстве пресофицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.