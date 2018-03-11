Авария турецкого самолета в Иране: 11 погибших

По меньшей мере 11 человек погибли в результате падения частного самолета на юго-западе Ирана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Самолет, который следовал из Объединенных Арабских Эмиратов в Стамбул, потерпел крушение, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек", - говорится в сообщении. Читайте также: На западе Ирана разбился турецкий самолет

Иранское государственное телевидение цитирует представителя организации по управлению чрезвычайных ситуаций страны Моджабата Халеди: он сообщил, что самолет, который направлялся из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул, врезался в гору примерно в 370 километрах к югу от Тегерана и упал.