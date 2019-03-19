Авиабилеты из Киева в Париж подешевели

Цена полета на самолете авиакомпании Aigle Azur из Киева во французскую столицу и обратно составит 163 евро

Данное предложение будет действовать в рамках тарифа Promo, информирует "ДС" со ссылкой на avianews.

Aigle Azur начнет полеты из парижского аэропорта Орли в Киев 18 апреля с частотой три раза в неделю. Вылеты из Парижа будут выполняться вечером по вторникам, четвергам и субботам, из Киева - рано утром по средам, пятницам и воскресеньям.

В украинской столице рейсы авиаперевозчика будут обслуживаться в терминале F аэропорта Борисполь.