Австрійський лоукостер запустив рейси з Запоріжжя до Відня

Австрійський лоукостер "Austrian Airlines" відкрив прямі рейси із Запоріжжя до Відня. Сьогодні дебютний рейс зі столиці Австрії зустрічали водною аркою, а перших пасажирів зворотного рейсу вітали подарунками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Міжнародного аеропорту Запоріжжя"

Варто відзначити, що авіарейс Запоріжжя - Відень виконуватиметься тричі на тиждень у нічний час: Відень - Запоріжжя: 22:50 - 02:00 (пн, ср, пт); Запоріжжя - Відень: 04:30 - 05:50 (пн, ср, пт);

Генеральний директор "Lufthansa Group" Рене Койзнак, зі свого боку, привітав відкриття регулярних рейсів "Austrian Airlines" до Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". За його словами, відтепер мандрівники з України зможуть дістатися через Відень до: Греції; Хорватії; Чорногір'я; Іспанії; безлічі інших країн;

Зокрема, новий рейс має сполучення не лише з рейсами австрійського лоукостера, але й з іншими авіарейсами "Lufthansa Group".