Австрія передала Держприкордонслужбі України допомогу на €80 тис.

Державна прикордонна служба України 8 лютого отримала допомогу від уряду Австрії, її передали під час візиту глави МЗС Австрії Александера Шалленберга до Києва.

"Безпека в Україні – це також безпека на наших кордонах", – зазначив Шалленберг.

Австрійська сторона передала допомогу майже на €80 тис. – спальні мішки, резервуари для води, дизельні генератори, матраци.

"Вдячний за багаторічну підтримку територіальної цілісності України, незалежності та підтримку наших євроатлантичних прагнень. Сильна потужна Україна є запорукою безпеки на східних кордонах ЄС. І ваша підтримка є вкрай важливою для нас", – сказав голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Держприкордонслужба планує активізувати співробітництво з Австрією у сфері протидії транскордонній злочинності та тероризму, аналізу ризиків, обміну інформаційно-аналітичними матеріалами та статистичними даними.

"Також сторони бачать перспективу у співпраці щодо використання сучасних технологій, таких як система автоматизованого паспортного контролю e-Gates, система попередньої реєстрації пасажирів APIS та інших", – уточнили у релізі.

Контекст:

Глави МЗС Чехії, Словаччини й Австрії Ян Ліпавський, Іван Корчок та Александер Шалленберг 7-го і 8 лютого перебували в Україні з офіційним візитом. 7 лютого вони відвідали прифронтову зону на Донбасі.

"Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність та підтримку. Чехія, Австрія та Словаччина тут, щоб показати чіткий знак, що вибір, куди має йти Україна, залишається за українцями... Безпека України – це безпека усієї Європи", – сказав Ліпавський.

https://gordonua.com