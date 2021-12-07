Авто Toyota витратить 1,3 млрд доларів на завод з виробництва акумуляторів для електрокарів

Компанія Toyota, відома критичним ставленням до глобальної електрифікації автопрому, анонсувала будівництво гігантського підприємства з виробництва акумуляторів.

У завод, який розташується в місті Грінсборо, штат Північна Кароліна, японці вкладуть 1,29 мільярда доларів. Він отримає назву Toyota Battery Manufacturing, North Carolina (TBMNC) і буде забезпечувати літій-іонними батареями всі електромобілі компанії, що випускаються в Північній Америці.

На старті, у 2025 році, підприємство матиме чотири виробничі лінії, кожна з яких зможе забезпечувати акумуляторами до 200 тисяч електромобілів на рік.

З часом виробництво розширять до шести ліній, які разом зможуть випускати батарейні блоки для 1,2 мільйона автомобілів щорічно. За планом, на заводі TBMNC буде створено 1750 робочих місць.

Вкладення в підприємство складуть 1,29 мільярда доларів – це стане частиною великої, 3,4-мільярдної інвестиції в розробку інноваційних акумуляторів в США до 2030 року. Мета-зробити електромобілі та гібриди більш доступними для покупців. Так, до 2030 року компанія планує знизити вартість батарей на 30 відсотків.

Toyota вже представила повністю електричний кросовер bZ4X, проте на перших порах TBMNC зосередиться на акумуляторних блоках для гібридних автомобілів. Що стосується bZ4X, то його виробництво стартує в 2022 році. Електрокар, званий “батарейним” аналогом RAV4, отримав сонячні батареї на даху, 217-сильну двомоторну установку в «топі» і 450 кілометрів ходу без підзарядки.

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