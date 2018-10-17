Автокефалию православной церкви поддерживают более 50% украинцев

Большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, высказываются безразлично об этом - также 19%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года.

Самый высокий уровень поддержки идеи единой поместной церкви на Западе (68%) и в Центре (58%). В то же время на Юге сторонников этой инициативы не менее 45%, а на Востоке - 37%.

В разрезе конфессий наибольшую поддержку инициатива автокефалии имеет среди прихожан Украинской греко-католической церкви и Украинской православной церкви (КП), где уровень поддержки составляет более 75%.

В среде прихожан других конфессий таких опрошенных около половины. Среди тех, кто считает себя верующим, но не относит себя ни к одной конфессии - 43%, неверующих - 29%.

Наибольшее сопротивление идея Поместной церкви имеет среди прихожан Украинской православной церкви (МП), где более половины негативно относятся к этому. Несмотря на это, почти треть из них (28%) благосклонно относятся к автокефалии.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 27 сентября - 4 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продление предоставления автокефалии Украине.