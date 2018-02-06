Автомобиль волонтера Краснопольского протаранил сын главного офтальмолога Днепра - СМИ

Второй участник аварии в Днепре, в результате которой погиб волонтер- переселенец из Донецка Леонид Краснопольский - 25-летний сын главного офтальмолога города. Об этом сообщает ТСН.

"Он ехал в своей полосе, и буквально доли секунды. Говорит: папа, у меня перед глазами перпендикулярно стоит машина. Он пытался уйти от столкновения налево, но, к сожалению, эта траектория совпала с траекторией движения этого человека", - прокомментировал отец водителя внедорожника Валерий Сердюк.

В полиции, в свою очередь, ищут свидетелей происшествия.

"Назначены соответствующие экспертизы для установления, что именно случилось и кто является виноватым. Если есть свидетели данного происшествия, которые еще не обратились в полицию, пожалуйста, обращайтесь", - сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Имя второго водителя правоохранители не разглашают.

ДТП произошло 4 февраля. Краснопольский за рулем Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила его автомобиль в бок.

Краснопольский в 2014 году 5 дней пробыл в плену боевиков "ДНР" за оказание помощи украинским военным. Был освобожден в результате обмена, после чего переехал с семьей в Днепр.

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