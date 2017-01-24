Автомобилисты частично заблокировали въезд в Киев и подожгли шины

Активисты частично заблокировали въезд транспорта в Киев утром во вторник. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший председатель Дарницкой районной городской администрации Геннадий Синцов, передают Українські Новини.

"На въезде в Киев, у блок-поста, заблокированы две полосы Бориспольской трассы. Жгут покрышки", - написал он.

Очевидцы также сообщают о перекрытии Бориспольской трассы протестующими в районе метро "Бориспольская".

Также протестующие частично перекрыли движение и жгут шины на Броварском контрольном пункте въезда-выезда.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в настоящее время заблокировано движение на Бориспольской трассе, на одесском направлении, а также на Столичном шоссе.

Акции пока немногочисленны, однако активисты начали жечь шины в поддержку законопроекта No5567, который позволит не растаможивать ввозимые из-за границы машины.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада может принять решение, позволяющее владельцам авто с иностранными номерами растаможивать их в кредит.

Напомним, во второй декаде ноября на пунктах пропуска "Шегини" и "Ягодин" на границе с Польшей владельцы автомобилей организовали акцию и блокировали движение, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств иностранной регистрации на территорию Украины, а также упростить правила при растаможивании автомобилей. Ранее с этой же целью блокировались пункты пропуска на границе с Румынией и словацкой Республикой.