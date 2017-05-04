"Аякс" разгромил "Лион" в полуфинале Лиги Европы

Состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Аякс" обыграл "Лион" со счетом - 4:1.

Матч в Амстердаме начался с атак "Лиона", однако французы сумели создать всего один опасный момент, однако Корне не сумел пробить Онана.

К середине тайма игра выровнялась, и тут на помощь "Аяксу" пришел стандарт, после которого Траоре открыл счет в поединке.

После забитого мяча хозяева побежали забивать второй гол, что им в итоге и удалось, это Дольбер великолепно реализовал свой шанс.

В концовке первой половины игры Юнес должен был добивать гостей, однако Лопеш сумел выручить французов. Однако с началом второго тайма и голкипер был бессилен, после паса Зиеха немец сделал счет 3:0.

Такое развитие событий явно не устраивало "Лион", и французы на 66-й минуте сумели отыграть один мяч, и почти сразу Фекир должен был забивать второй, но не сумел реализовать свое рандеву с голкипером.

А вот Траоре в следующей атаке снова довел дело разгрома, установив окончательный счет встречи.

"Аякс" - "Лион" - 4:1

Голы: Траоре, 25, 71, Дольбер, 34, Юнес, 49 - Вальбуэна, 66

"Аякс": Онана, Тете, де Лигт, Мина Санчес, Ридевальд, Зиех, Шоне (ванн де Бек, 71), Классен, Юнес (Клюйверт, 79), Дольберг (Нерес, 88), Траоре

"Лион": Лопеш, Жалле (Рафаэл, 69), Н'Кулу, Дьякаби, Морель, Тусар (Геззаль, 58), Гоналон, Корне (Ляказетт, 76), Вальбуэна, Толиссо, Фекир.

Предупреждения: де Лигт, Траоре - Гоналон

Завтра, 4 мая, в Виго состоится второй полуфинал, в котором встретятся испанская "Сельта" и английский "Манчестер Юнайтед".