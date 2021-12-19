Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених

Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.

Згідно з повідомленнями, Азербайджан передав Вірменії полонених військових 19 грудня. Спершу інформація поширилася в азербайджанських ЗМІ, далі її підтвердили і в Єревані.

Це стало можливим за підсумками зустрічі у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з ініціативи президента Євроради Шарля Мішеля, та двосторонньої зустрічі Алієва і Мішеля.

"Це важливий гуманітерний жест, що свідчить про взаємне бажання посилити довіру, як ми і обговорили в Брюсселі. ЄС сприяв перевезенню (військових) до Єревану", - написав у своєму Twitter Шарль Мішель.

Рейс із полоненими супроводжував спецпредставник ЄС у справах Південного Кавказу та кризи у Грузії Тойво Клаар.

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