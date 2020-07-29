Білл Гейтс вважає тести на COVID-19 безглуздими, бо не показує результат моментально.

Засновник Microsoft зазначив, що люди надто розраховують і довіряють аналізам на коронавірус. Тоді як тестувати потрібно як можна швидше. Людині, хворій потрібно швидше ізолюватися і не наражати на небезпеку інших людей, вважає Гейтс, передає CNBC.

Білл Гейтс висловив свою думку з приводу тестів в інтерв'ю телеканалу.

"Найпростіша річ, яка відноситься до цього божевілля, це те, що ви не повинні відшкодовувати кому-небудь вартість тесту за те, щоб отримати результат більш ніж через 48 годин. Цей тест - марна трата часу. І всі ці цифри кількості проведених тестів, більшість це просто марна трата часу", - заявив Гейтс.

На думку Гейтса, результати тестів повинні бути доступні як можна швидше для того, щоб людина, яка заразилася на коронавірусом, міг змінити свою поведінку і не піддавати ризику зараження інших людей.

Гейтс також додав, що люди з низьким доходом, які піддаються найбільшому ризику, не повинні чекати результатів аналізів більше доби.

Між тим нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" і "зеленого" зон. залежно від того, до якої зони відноситься та чи інша країна, їх громадянам буде дозволено або заборонено в'їзд в Україну.

Українців, які повертаються додому з країн "червоної" зони, відправляють на самоізоляцію або обсервацію. Вийти з неї можна достроково, якщо здати тест на коронавірус. Для країн "зеленого" такі процедури не потрібні.

У списку "червоних" країн, зокрема, повернулися Болгарія, Сербія і Багамські Острови. У ньому також з'явилася Румунія, Эсватини і Сен-Мартен.

У той же Час популярні серед подорожуючих українців Єгипет і Чехія повернулися в "зелену" зону, де залишається ще одна знайома туристам країна - Туреччина.