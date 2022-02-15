Білоруси вирішили стати донорами крові для потреб української армії

Активісти Білоруського кризового центру у Львові на знак підтримки вирішили допомогти Збройним Силам України.

— Ми засуджуємо російську агресію та проти того, аби Білорусь якимось чином була залучена до цього. Аби підтримати українців, українську армію, ми вирішили стати донорами крові для потреб війська, — розповів один з ініціаторів акції Олексій Францкевич. — До акції також долучився відомий білоруський музикант Юрій Стильський, за яким у соціальних мережах стежать понад двадцять тисяч підписників. Тож вона б мала серйозний інформаційний резонанс. Однак, на жаль, зробити це нам не вдалося, бо за українським законодавством донорами можуть бути лише громадяни України. Тож ми вирішили придбати солодощі для майбутніх донорів Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, аби після здавання крові вони могли швидко підтримати свій організм.

Білоруси, які мешкають у Львові, часто долучаються до роботи волонтерських організацій, аби підтримати українських військових.

— Навіть зараз, коли забезпечення Збройних Сил України й військових медичних закладів зокрема є на достойному рівні, волонтери, небайдужі українці продовжують допомагати і підтримують військових, — розповіла волонтерка Наталія Арестова. — Це і знак підтримки, солідарності, вдячності, який так високо цінується військовими, й допомога у різних скрутних ситуаціях, коли саме увага та сприяння людей є доречними, корисними і своєчасними. Серед таких небайдужих добровольців є й наші білоруські друзі.

Для декількох сотень білорусів Львів став другим домом. Вони зазначають, що така підтримка українських військових для них — можливість чітко заявити суспільству, що білоруси на боці України у її боротьбі проти російської агресії.

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