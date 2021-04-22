Більшість українців готові вакцинуватися проти COVID-19 - дослідження ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 22 квітня 2021 року презентував результати опитування "Ставлення до вакцинації від COVID-19", проведеного в березні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження показало, що про хворобу українці знають не лише з новин: для багатьох COVID-19 - уже особистий досвід. Так, 66% опитаних стикалися із COVID-19 у своєму оточенні, а 22% вказали, що хворіли самі. Про те, що хвороба мала тяжкі наслідки для них або людей із близького оточення, розповіли 43% респондентів (графік 1).

Понад дві третини (71%) опитаних вважають пандемію загрозою для себе та своєї родини. Прикметно, що серед людей, старших від 60 років, цей показник вищий і становить 81% (графік 2).

Ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають вакцинацію. Якби була змога безоплатно прищепитися від COVID-19, 63% опитаних хотіли б це зробити, проте 31% з них - лише певною вакциною. Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19 (графік 3).

Головними причинами вакцинуватися від COVID-19 українці вважають (графік 4): "Щоб не хворіти на коронавірус, не мати ускладнень від хвороби" - 83%. "Щоб не інфікувати інших" - 66%.

"Висновки дослідження стануть у пригоді управлінцям, котрі впроваджують кампанії з вакцинації від COVID-19, - коментує Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер. - Наприклад, бачимо цікавий факт: 67% людей старшого віку порадили б своїм родичам безоплатно вакцинуватися від COVID- 19 (графік 5). Це означає, що люди від 60 років можуть стати амбасадорами вакцинації, тобто переконати щепитися родичів, друзів і знайомих".

Як показало опитування, високий авторитет мають сімейні лікарі: 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення (графік 6). "Ми давно спостерігаємо, що украінці довіряють своєму лікарю щодо вакцинаціі, - зазначає голова відділу поведінкових та соціальних комунікацій ЮНІСЕФ в Україні Анна Суходольська. - Тож украи важливо, щоб сімеині лікарі спілкувалися із своіми пацієнтами про щеплення, керуючись виключно принципами доказовоі медицини".

Дані дослідження засвідчують довіру українців і до рутинної вакцинації. Із твердженням "важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення" скоріше погоджуються 78% українців загалом і 84% осіб, старших від 60 років (графік 7). Близько 70% опитаних вважають вакцинацію ефективною в запобіганні небезпечним хворобам і 63% - безпечною (графіки 8, 9). Це означає, що більшість людей в Україні розуміють потребу щеплень для того, щоб захистити себе і своїх дітей від таких небезпечних хвороб, як, наприклад, туберкульоз, правець, кір, дифтерія, кашлюк.

"Упродовж багатьох років ЮНІСЕФ в Україні працює з поведінковими змінами в питанні вакцинації дітей і дорослих, тож, звісно, ми раді бачити високий рівень довіри до щеплень загалом, - підсумовує Лотта Сильвандер. - Минулий рік став суворим нагадуванням про роль вакцин у збереженні всього світу. Сьогодні вакцинація - наша найбільша надія на подолання пандемії і відновлення звичного способу життя".

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

Київська ОДА

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