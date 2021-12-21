Більшість витрат українців ідуть на їжу, комуналку та транспорт

Витрати українців у третьому кварталі 2021 року зросли на 9% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Найбільше коштів громадяни витрачали на продукти харчування, комунальні послуги та проїзд у транспорті.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Так, Держстат оприлюднив інформацію про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств в Україні в третьому кварталі.

Загальні витрати українців склали 957,48 млрд грн. Це на 9% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року (тоді було 790,14 млрд грн).

Найбільша частка витрат за квартал припала на продукти харчування та безалкогольні напої (392,42 млрд грн, або ж 41%).

Витрати домашніх господарств на оплату за житло та комунальні послуги склали 12,2%, або ж 116,6 млрд грн. Йдеться про статтю видатків: Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива.

На третьому місці за обсягом видатків – транспорт (9,4% або ж 89,996 млрд грн).

Крім того, в третьому кварталі українці витрачали кошти на:

• алкогольні напої та тютюнові вироби (7,7%);

• охорону здоров’я (6,1%);

• одяг і взуття (5,1%);

• різні товари та послуги (4,1%);

• предмети домашнього вжитку та побутову техніку (3,8%);

• відпочинок та культуру (3,8%);

• ресторани та готелі (2,8%);

• зв’язок (2,7%);

• освіту (1,3%).

Раніше в Держстаті повідомляли, що, порівняно з 2020 роком, в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь та бензин. Чи не єдиним продуктом, який здешевшав, стали яблука. Також подешевшала картопля.

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