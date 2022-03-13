Більшість європейців підтримує вступ України до ЄС та надання ЗСУ зброї

Опитування проводилося у Німеччині, Італії, Франції та Польщі, де проживає 55% усього населення Євросоюзу.

Переважна більшість мешканців країн Європейського Союзу виступають за запровадження більш жорстких економічних санкцій проти Росії. Також вони підтримують вступ України до ЄС.

Про це свідчать результати дослідження Французького інституту громадської думки.

Згідно із даними опитування, 79% опитаних висловилися за посилення санкцій проти росії. 57% повністю підтримують, а ще 22% – радше підтримують.

Також 70% громадян підтримують вступ України в Євросоюзу. Найбільша підтримка у Польщі (92%), Італії (71%) та Німеччині (68%). У Франції таких громадян 62%.

Ще 67% опитують виступають за надання Україні озброєння.

Крім того, 87% респондентів підтримують необхідність прийняти та допомагати біженцям з України.

Водночас до президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 75% громадян ЄС. До володимира путіна негативно ставляться понад 90% опитаних.

Опитування проводилося у Німеччині, Італії, Франції та Польщі, де проживає 55% усього населення Євросоюзу.

https://novyny.live