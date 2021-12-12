Біля метро «Лісова» відкрили велику ковзанку з льодовими шоу по вихідних

Арт-завод Платформа та Даринок створили зимовий святковий простір з 1200 м² ковзанки під відкритим небом.

Окрім ковзанки, тут працюватимуть фудкорти, а новорічний настрій створюватимуть прикраси, вогники та ялинки.

«Ти відчуєш пряний дух свята, загадаєш бажання відразу біля кількох ялинок, зробиш атмосферні фото для соцмереж або сімейних альбомів, проведеш час з найріднішими і затамуєш подих від неймовірного льодового шоу фігуристів та повітряного DJ-шоу», — анонсують організатори.

З наступних вихідних на ковзанці влаштують льодове шоу від фігуристів та циркових артистів. В програмі — акробатичні скакалки та куби, жонглери, гра з обручами, коньки-ходулі та повітряне DJ-шоу на висоті!

Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Адреса: Біломорська 1А.

Вартість: у будній день 120 грн, у вихідний — 150 грн, сімейний квиток 2+2 у вихідні — 300 грн.

Вхід на ковзанку можливий за наявності сертифікату вакцинації, ПЛР-тесту, тесту на антиген або сертифікату про одужання.

Охочим покататися на ковзанах пропонують багато варіантів. На початку грудня біля станції метро «Деміївська» запрацювала новорічна ковзанка, яка буде відкрита до кінця лютого наступного року. Відкрилася ковзанка і на ВДНГ — її збільшили до 2500 квадратних метрів та зробили навкруги фонтана, всередині якого посадили маленькі ялинки. Кататися тут одночасно можуть до 500 осіб.

Під Офісом Президента третій рік поспіль організовують новорічний ярмарок та ковзанку. Традиційно її відкривають до Дня Святого Миколаю, 19 грудня. На Подолі обіцяють створити унікальну прогулянкову ковзанку серед скверу біля оглядового колеса, довжиною понад 200 метрів, та шириною 6 метрів, з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

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