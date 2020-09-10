Біля президентської резиденції в Конча-Заспі почалася акція протесту

Поблизу в'їзду в Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управліннями справами (ДУС), де розташована резиденція президента України Володимира Зеленського проходить акція із закликом не допустити інспектування позицій українських військових бойовиками "Л/ДНР" у зоні проведення ООС і покарати відповідальних за таке рішення посадових осіб.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в протесті взяли участь "Рух опору капітуляції", партії "Національний корпус", "Демократична сокира", "Правий сектор" і ціла низка інших патріотичних, ветеранських і націоналістичних організацій.

Усього до в'їзду на територію державних дач прибули близько сотні автомобілів і близько десятка мотоциклів. Чисельність учасників акції становить кілька сотень людей.

Протестувальники перекрили в'їзд у Будинок відпочинку ДУС і розклеїли на його паркані банери з написами "Ні капітуляції!". На воротах державних дач активісти написали "Імпічмент" і "503 ОБМП".

До місця події привозять правоохоронців. Активісти заблокували проїзд до комплексу позашляховиком Mercedes-Benz.

Присутні на акції вимагають від президента припини погоджувальну практику на інспекцію українських позицій на фронті бойовиками "Л/ДНР" або російськими військами, а також покарати причетних до прийняття таких рішень, зокрема главу української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна.