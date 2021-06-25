Біля стін посольства Польщі в Києві протестували проти монополізації ринку працевлаштування.

Під посольством Польщі в Києві відбувся пікет проти загроз монополізації польського ринку працевлаштування для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

У протесті взяли участь понад 30 осіб різного віку, які вже працювали в Польщі чи збираються туди поїхати.

Активісти передали дипломатичному відомству резолюцію, в якій висловили стурбованість планами допустити до процесу видачі робочих віз рекрутингові компанії, попри те, що це створює конфлікт інтересів.

"Як відомо, польський уряд видає робочі візи українцям через візові центри. Зазвичай це спеціалізовані незалежні компанії, що не займаються працевлаштуванням. Це дозволяє забезпечити конкуренцію між рекрутинговими фірмами та гарантує надання кращих пропозицій для праці громадянам України, які шукають роботу у Польщі", - йдеться у звернені.

"Натомість у червні Посольство Республіки Польща повідомило про плани передати право на збір та обробку візових даних українців консорціуму з п'яти компаній, дві з яких фахово займаються працевлаштуванням українців у Польщі. Вочевидь, для рекрутингового бізнесу це суттєва економічна перевага, що несе ризики спотворення конкуренції між польськими роботодавцями за українських робітників. Надалі це призведе, з великою ймовірністю, до монополізації ринку, погіршення умов працевлаштування та подорожчання послуг", - наголошують активісти.

Протестувальники заявили, що крім того, збільшуються ризики несанкціонованого використання особистих даних українців "з огляду на повідомлення польських ЗМІ про можливий зв'язок одного з учасників консорціуму з проросійським польським бізнесменом із сумнівною репутацією".

Своїм мітингом активісти хочуть привернути увагу громадськості і керівництва Польщі до проблеми і закликати вжити необхідних заходів для недопущення будь-яких непрозорих схем в процесі видачі віз громадянам України для виїзду в Польщу.

У грудні 2020 року посольство Польщі оголосило тендер на обслуговування видачі віз на три роки очікуваною вартістю до 38 млн євро. В ньому взяли участь 5 компаній, 3 з яких із найнижчою ціною не пройшли відбір. 11 червня посольство оголосило про плани затвердити переможцем консорціум з 5 компаній, в тому числі польської та української, що займаються працевлаштуванням українців у Польщі.