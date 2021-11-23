Бізони допомогли. У Канаді виявили тисячолітній наскальний малюнок

Ерні Вокер, головний археолог парку Ванускевін, зробив відкриття за допомогою стада бізонів: учений годував тварин у загоні і побачив валун, що виглядає з-під землі.

При подальшому дослідженні Уокер помітив, що на камені були нанесені борозни, і визначив, що це петрогліф.

«У мене серце вискакувало, тому що я не чекав цього. Різьблення відоме як ребристий камінь, нагадує кістки бізона і уособлює родючість», — сказав Уокер репортерам на презентації відкриття.

Ерні Вокер вважає, що корінні жителі вирубали скелю понад тисячу років тому.

Вокер обстежив місцевість у 1980-х роках і нічого не знайшов. Він вважає, що знахідку дозволили зробити бізони, яких привезли до парку в 2019 році.

«Вони виявили це просто займаючись своєю звичайною діяльністю. Мені подобається думати, що таким чином бізони повідомляють нам про те, що їм подобається бути тут»,— говорить Уокер.

Через кілька днів після відкриття ребристого каменю Уокер та його команда знайшли ще три петрогліфи та інструмент, використаний для створення різьблення. Археолог каже, що ширина інструменту відповідала ширині борозенок на камені.

Вокер каже, що інструмент для різьблення трапляється дуже рідко.

«Хто б це не зробив, він залишив його там або втратив, ймовірно, більше тисячі років тому. Мені подобається думати, що то була його візитна картка. Стародавні майстри залишили тут свою візитку», – додав він.

Додамо, парк Ванускевін знаходиться в процесі визнання об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За словами генерального директора парку Дарлін Брандер, завдяки цьому рідкісному відкриттю Ванускевін ще на один крок наблизився до досягнення цього звання.

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