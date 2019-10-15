"Бабье лето": в Киеве обновлено два температурных рекорда

В субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето" , а уже в воскресенье температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила 16,6 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

"Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени", - добавили метеорологи.

Напомним, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды. По данным Центральной геофизической обсерватории, самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений. Как отметили в Укргидрометцентре, во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения.