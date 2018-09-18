Барселона благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ

Барселона с крупной победы стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов.

Барселона в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов принимала на Камп Ноу нидерландский ПСВ.

Гостевая команда ничего не давала сделать Лионелю Месси и компании у своих ворот в стартовые полчаса игры. Лишь на 31-й минуте матча Усман Дембеле осмелился на соло-проход и заработал штрафной удар на подступах к штрафной площади. К мячу подошел Лионель Месси и идеально исполнил штрафной удар в верхний угол - 1:0.

Барселона продолжила атаковать по инерции, а ПСВ понадобилось время до перерыва, чтобы прийти в себя. Второй тайм прошел по схожему сценарию: каталонцы много контролировали мяч, а ПСВ пытались остро контратаковать.

Хозяйскую команду прорвало в последнею пятнадцатиминутку. Сперва Усман Дембеле классно разобрался с несколькими оппонентами и обводным ударом уложил мяч в дальний нижний угол. А через мгновение голкипер ПСВ был вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот в третий раз. Это Лионель Месси получил пас из глубины от Ракитича и в одно касание отправил мяч в сетку.

Точку во встречи поставил все тот же Месси, оформив хет-трик. Аргентинец получил разрезающий пас от Суареса и легко переиграл голкипера нидерландцев.

Барселона - ПСВ 4:0

Голы: 1:0 - 31 Месси, 2:0 - 74 Дембеле, 3:0 - 77 Месси, 4:0 - 87 Месси.

Барселона: тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.

ПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.

Предупреждения: Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).

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Удаление: Умтити (79).