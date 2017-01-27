Барселона выходит в полуфинал Кубка Испании

"Барселона", не прилагая максимальных усилий, крупно обыгрывает "Реал Сосьедад"

"Барса" вышла на игру без двоих основных футболистов центра поля - Иниесты и Бускетса. Маскерано занял не очень привычное место в опорной зоне, Андре Гомеш играл на месте Андреса.

"Сосьедад" активнее начал матч, но к воротам соперника как следует подойти в первом тайме так и не смог. "Барселона" не форсировала события, но сумела забить с первого же шанса - прошла атака веером с левого фланга, Луис Суарес эффектно отдал на однофамильца Дениса, а тот один в один переиграл вратаря соперника. Больше в первом тайме опасности у ворот не было - команды играли очень пассивно, много перекатывали мяч в центре поля, отбирали мяч, но к владениям соперника не подходили.

А вот второй тайм неожиданно стал клондайком голов. Начал феерию Неймар, заработав пенальти в голевом эпизоде. Месси реализовал. Тут же последовал ответ от Хуанми, когда Пике и Умтити создали коридор для форварда соперника, и тот красиво перебросил вратаря. И уже через пару минут Месси коротко сыграл на Суареса, вновь через центральную зону, а Луис реализовал выход на вратаря. 3:1.

"Реал", казалось, вернул интригу в игру на 73-й минуте, когда Виллиан замкнул навес от Элустондо справа, но голевых шансов гости больше не имели, зато каталонцы забили еще дважды: Туран замкнул прострел от Видаля справа, а Денис Суарес оформил дубль после паса от Месси. 5:2.

"Барселона" провела матч в эконом-режиме и имела проблемы в обороне, но ожидаемо присоединилась к "Алавесу", "Атлетико" и "Сельте" в полуфинале кубка.

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 5:2

Денис Суарес, 17, Лионель Месси, 55, с пенальти, Луис Суарес, 64, Арда Туран, 80, Денис Суарес, 82 - Хуанми, 62, Виллиан Жозе, 73

"Барселона": Яспер Силлессен, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Серхи Роберто (Алейкс Видаль, '46), Андре Гомеш, Неймар (Арда Туран, '75), Денис Суарес, Хавьер Маскерано (Иван Ракитич, '66), Лионель Месси, Луис Суарес

"Реал Сосьедад": Херонимо Рулли, Иньиго Мартинес, Рауль Навас, Юри Берчиче, Асьер Иярраменди, Давид Сурутуса, Микель Оярсабаль, Хавьер Прието (Серхио Каналес, '57), Ариц Элустондо (Альваро Одриосола, '75), Виллиан Жозе, Карлос Вела (Хуанми, '56)

Хорди Альба, 40. Неймар, 40. Луис Суарес, 51. - Карлос Вела, 40. Юри Берчиче, 43. Иньиго Мартинес, 54.

Антон Светличный, Sport.ua

Спорт.uahttp://football.sport.ua/news/332848