Батьки можуть самостійно обирати форму навчання для дітей, - Шмигаль

В Україні є можливість навчатися за будь-якої із форм навчання

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

Він нагадав, що 1 вересня проходить у класичній формі, однак у "червоних зонах" навчання дистанційне.

"Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що продовжуватимуть транслюватися телеуроки, щоб діти у селах могли навчатись дистанційно.

Шмигаль підкреслив, що з бюджету регіонам виділяються кошти, з яких місцеві органи влади можуть закупити засоби індивідуального захисту, антисептики тощо.

"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявами відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування, і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, ВНЗ працюватимуть так само, як школи та дитсадки. Однак, якщо ВНЗ перебуватимуть у "помаранчевій зоні", буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.