Bellingcat опубликовала доклад об ударах артиллерии РФ по территории Украины

Эксперты независимой группы расследователей Bellingcat, используя информацию из открытых источников, доказали по меньшей мере 150 случаев обстрела украинских военных артиллерийскими подразделениями российской армии.

Об этом говорится в докладе Необъявленная война Путина летом 2014 года. Российская артиллерия бьет по Украине, обнародованном в среду, 21 декабря, передаетНВ.

"Мы изучили приграничную полосу на территории Украины шириной в 22 километра в Донецкой области и в Луганской области до села Нижняя Ольховая. На территории России мы изучили всю территорию Ростовской области через границу от местности, изученной в Украине. Мы искали места обстрелов и огневые позиции вручную, в основном при помощи Google Earth. Поиск повторялся для спутниковых снимков различной датировки", - рассказали журналисты.

При этом все потенциальные огневые позиции были классифицированы двумя разными аналитиками, а в случае отсутствия согласия между аналитиками запрашивалось мнение третьих лиц.

Так, на территории Украины было обнаружено более 400 мест поражения от артиллерийских ударов, нанесенных с территории России, 127 из которых находились в трех километрах от украинско-российской границы.

Как отмечают специалисты, учитывая частоту, распространение и количество артиллерийских ударов, относиться к этим событиям как к случайностям действиям одиночных подразделений невозможно.

"Эти атаки могут трактоваться только как факт военных действий России против Украины", - говорится в опубликованном документе.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики совершили 33 обстрела позиций ВСУ.

