Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки сепаратистов недалеко от временно оккупированного Донецка и Луганска. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в среду, 25 июля.

Так, вблизи Бугаевки, что в 37 километрах к юго-западу от Луганска, обнаружили 21 буксируемую гаубицу (неустановленного типа) и 17 танков (неустановленного типа).

Также восемь самоходных гаубиц и 6 танков сепаратистов находились вблизи Шимшиновки, что в 27 км к юго-западу от Луганска, и семь танков рядом с Мануйловкой, что в 65 км к востоку от Донецка.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили три танка (два Т-64 и один Т-72) во дворах домов в Верхнешироковском и два танка Т-64 в Сосновском.

Также наблюдатели зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники.