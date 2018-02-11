Беспилотник США провел разведку над Донбассом и Крымом

Стратегический дрон американских Военно-воздушных сил RQ-4B 11 февраля 2018 года совершил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у берегов аннексированного Крыма и Краснодарского края России. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов сообщает "Интерфакс".

Указано, что беспилотник более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном властям Украины.

Около 12:00, по данным авиаресурсов, дрон направился в сторону Черного моря и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края РФ вплоть до Сочи.

При этом, как сообщается, американский беспилотник находился на высоте более 15 тыс. метров, а полет проходил на скорости около 600 км/час.

Фото: дрон RQ-4B (uk.wikipedia.org)

Напомним, в начале января 2018 года истребители Воздушно-космических сил России четыре раза перехватывали американские самолеты-разведчики, находившиеся вблизи границ РФ. Тогда же беспилотник США также проводил разведку возле Сочи, на Донбассе и в Крыму.