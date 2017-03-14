Бесплатный Wi-Fi появился в 10 киевских троллейбусах

В десяти киевских троллейбусах появился бесплатный Wi- Fi. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс", передает УНН.

Троллейбусы, пассажиры которых могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, обозначены специальными наклейками "Free Wi-Fi" как снаружи, так и в салоне.

Специально для проекта были отобраны одни из самых длинных троллейбусных маршрутов КП "Киевпастранс", которые курсируют в центральной части города, Святошинском, Шевченковском и Подольском районах по маршрутам No 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35, 41.

"Бесплатный доступ к сети Wi-Fi прямо в общественном транспорте позволит нашим пассажирам не только пользоваться социальными сетями или просматривать новости, но и более эффективно планировать свои поездки. С помощью приложений Яндекс Транспорт и EasyWay киевляне могут отслеживать передвижения общественного транспорта или избегать пробок. А зайдя на официальную страницу КП "Киевпастранс" можно ознакомиться с маршрутами и графиками движения общественного наземного транспорта. Кстати, бесплатный Wi-Fi также работает и в современных трамваях PESA и Электрон, которые курсируют Борщаговской линии скоростного трамвая", - сообщил генеральный директор КП" Киевпастранс "Дмитрий Левченко.

Подключиться к Wi-Fi можно с устройств, поддерживающих функцию беспроводного Интернета, и пользоваться им в течение всей поездки с любой точки в салоне троллейбуса.

Как сообщал УНН, в связи с ремонтом трамвайных путей с 14 по 18 марта 2017 движение киевских трамваев маршрутов No28, 33 закрывается.