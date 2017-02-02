"Бетис" выступил с официальным заявлением по ситуации с Зозулей

Учитывая вчерашние события в Мадриде по отношению к игроку Роману Зозуле, ФК "Бетис" выступил с официальным заявлением на своем сайте.

1. 31 января Роман Зозуля был арендован "Райо Вальекано" до конца сезона, так что, согласно документам, он пока что является футболистом мадридского клуба до 30 июня.

2. ФК "Бетис" глубоко сожалеет о том, что переход Зозули не состоялся и карьера Романа находится в неопределенности.

3. В целях сохранения безопасности игрока и до тех пор пока эта ситуация не будет решена, украинский футболист получил разрешение от "Райо Вальекано" тренироваться с "Бетисом".

4. Роман Зозуля имеет контракт с "Бетисом" до июня 2019 года. Мы надеемся, что эта ситуация решиться как можно скорее. Данный инцидент является серьезным и несправедливым, так как негативно влияет на карьеру украинского форварда.

5. Украинец вернулся в "Бетис" и будет тренироваться с первой командой. Футболист хочет показать примерное поведение. Мы выражаем полную поддержку Роману Зозуле и его семье в это чрезвычайно трудное для него время.



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