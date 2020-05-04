Безпілотники дезінфікуватимуть Київ від коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві будуть використовувати безпілотники для дезінфекції від коронавірусу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Місто використовує для дезінфекції й безпілотні технології - дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєпереробному заводі "Енергія" і у "Київпастрансі". Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу, найбільш загрозливими місцями. Також вона ефективно покриває площу обробки та економить час", - сказав Кличко.

За словами мера, зазвичай ці безпілотники використовують для обробки полів пестицидами.

У міській адміністрації також продемонстрували, як дрони з рідиною для дезінфекції обробляють трамваї.

"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій в місті", - зазначив Кличко.

Він додав, що дрони були надані місту безкоштовно однієї з компаній- виробників.

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