Безвизовый режим с ЕС пока не вызвал бума авиаперевозок – президент МАУ

Украинский авиационный рынок в ближайшем будущем должен изучать новый спрос на перевозки после введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.

Такое мнение высказал президент крупнейшей украинской авиакомпании- "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Юрий Мирошников в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе запуска рейса по маршруту Киев-Будапешт в четверг.

"Авиационному рынку нужно отслеживать тенденции, они непредсказуемы, нельзя сказать как это будет происходить. Нужно отслеживать и работать в рамках рыночной экономики, отвечать на спрос предложением. Сейчас возникнет новый спрос, но мы пока не знаем какой, пока мы не увидели какого то безумного бума"- сказал он.

Между тем он отметил, что для граждан Украины открылась возможность использовать безвиз максимально для того, чтобы расширить географию своих полетов.

"Также ещё необходимо улучшение экономического благосостояния, так как к сожалению, не смотря на снятие визового барьера, несомненно остаются существенные экономические барьеры",- добавил Ю.Мирошников.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 1 июля введет плату за регистрацию на рейс на стойке регистрации в размере EUR20.