Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум и дал 10 дней

Председатель Национального корпуса и первый командир полка Азов Андрей Билецкий дал президенту Владимиру Зеленскому 10 дней, чтобы тот отказался от отвода ВСУ на Донбассе.

Как отмечается, Белецкий от имени участников марша"Нет капитуляции!" обратился с ультиматумом к Зеленского и его команды. В частности, он дал 10 дней для власти, чтобы и это время выполнила все требования Штаба Сопротивления Капитуляции.

Вот, какие требования выдвинули националисты: запрет введения особого статуса для "ЛДНР" и других регионов Украины. запрет на введение амнистии для сепаратистов, запрет на отвод украинских войск от линии разграничения; запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории "ЛДНР"; запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления к получению полного контроля на всей линии украинско-российской границы.

"Мы, социал-националисты, имеем совсем другой в этом плане взгляд. Во- первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, отделение - идиотизм. Потому что наша идея - это мощная проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единственное государство. Конфедерация. Или блок - если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы", - отметил тогда Белецкий.

Напомним, 14 октября должно было пройти разведение сил на Донбассе, но оно вновь было сорвано из-за обстрелов сепаратистов. В Слуге народа сказали, что не ждут реализации формулы Штайнмайера в этом году.