Билеты на "Евровидение-2017" будут стоить от 8 до 500 евро

Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, сообщает пресс-служба НТКУ.

Билеты будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал конкурса.

"Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса "Евровидение-2017" - "Уважайте многообразие". Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения - от влюбленных студентов до состоятельных людей", - отметил Грицак.

Ранее сообщалось, что исполнительные продюсеры "Евровидения-2017" со скандалом покинули проект. В Кабмине призвали не драматизировать уход организаторов "Евровидения-2017", заявив, что проведению конкурса ничего не угрожает.