Билеты на Евровидение-2017 появятся в феврале

В Национальной общественной телерадиокомпании ожидают, что билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017 появятся в продаже уже в этом месяце.

Об этом говорится в сообщении НСТУ.

"Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, - это происходило и в марте (12 марта - в 2012 году, 16 марта - в 2009-м)", - рассказал заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак.

Он отметил, что 6 февраля Антимонопольный комитет Украины обязал НСТУ отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на Евровидение-2017 после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем".

"Мы будем выполнять решение Антимонопольного комитета, это - уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", - отметил Грицак.

По результатом тендера на отбор официального билетного агента конкурса было выбрано частное предприятие "В Тикет" (Concert.ua).

* * * Евровидение состоится весной 2017 года в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения- 2017 пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В целом продажа и бронирование билетов будет осуществляться для девяти шоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинальных соревнования и финал Евровидения-2017.

