Биологи вычислили дату появления китайского коронавируса

Вспышка болезни, по данным ученых, еще находится на первых стадиях развития, она возникла приблизительно в середине декабря.

Смертельный китайский коронавирус впервые проник в человеческую популяцию 17 декабря прошлого года или в соседние дни. К такому выводу пришли биологи- эволюционисты из Академии наук КНР сопоставили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV. Результаты их расчетов были опубликованы в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.Геномы вирусов оказались очень похожи друг на друга, и они разошлись еще не так сильно, что говорит о том, что эта вспышка еще только начинается. Наши расчеты показывают, что она началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, что произошло 18 января", - пишут исследователи.

Мей Ван (Mei Wang) и Чи Чжан (Chi Zhang), биологи из Передового центра наук о жизни и палеоэкологии КАН в Пекине (Китай), пришли к такому выводу, сравнив между собой более двух десятков расшифрованных геномов коронавируса 2019-nCoV, извлеченных из образцов биоматериалов, собранных на территории провинций Хубэй, Гуаньдунь и Чжецзян в промежутке между 24 декабря 2019 года и 18 января 2020 года.

Ученые подсчитали число мелких мутаций в геноме коронавируса, возникших в ходе его распространения по территории КНР, и использовали статистические методы, применяемые при изучении эволюционных процессов, для вычисления времени появления 2019-nCoV и раскрытия динамики его распространения.

Расчеты ученых показали, что вирус почти не успел поменяться за это время, несмотря на большую географию распространения. Это говорит о том, что вспышка этой болезни еще находится на первых стадиях развития и что она возникла примерно в середине декабря.

Кроме того, китайские эволюционисты подтвердили заявления других научных групп о достаточно высоких темпах распространения 2019-nCoV до начала борьбы с этой вспышкой коронавируса.

Анализ последующих образцов генома вируса, как надеются биологи, поможет им уточнить этот параметр и понять, как он менялся в последние дни после введения карантина в Ухане и других городах, где были зафиксированы вспышки болезни. Это, в свою очередь, критически необходимо для выработки дальнейших мер по борьбе с 2019-nCoV.

По официальным данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, по состоянию на утро 27 января, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

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