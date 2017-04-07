Биометрические документы для выезда за границу получили более 3 миллионов украинцев

На сегодня уже свыше 3 млн 25 тыс. украинцев получили биометрические документы для выезда за границу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления на Часе вопросов к правительству в парламенте сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Он напомнил, что выдача биометрических документов началась в январе 2015 года.

"По статистике, на 9 утра сегодняшнего дня уже 3 млн 25 тыс. 129 граждан получили биометрические документы для выезда за границу", - сказал глава ГМС.

Сайт государственного предприятия "Документ", которое занимается изготовлением и выдачей паспортов перестал работать вечером 6 апреля и не работает в пятницу утром. Сообщение об этом высвечивается на главной странице сайта. Указано, что причины остановки работы - технические.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.