Биометрические паспорта в Украине станут выдавать в 2 раза быстрее

В ближайшие 3-4 месяца Полиграфкомбинат Украина ожидает поставку дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат Украина больше чем в два раза, - говорится в сообщении.

Для изготовления биометрических загранпаспортов предприятие работает в три смены без выходных.

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К слову, осенью в Украине начнут выдавать внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью.