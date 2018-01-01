Биометрия в действии: отпечатки взяли у 2 тысяч иностранцев, 25% из них - россияне

01 января 2018, 17:40
 Общество Источник: Контракты (Украина)

По состоянию на восемь часов утра биометрический контроль на границе прошли более двух тысяч иностранцев, система работает без сбоев.

Об этом рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире "112 канала", сообщает Укринформ.

"По состоянию на 8 часов утра у более двух тысяч иностранцев, которые попадают под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев, из этих лиц почти 500 человек - это граждане Российской Федерации, то есть одна четвертая. В процессе работы никаких сбоев система не давала, биометрические отпечатки пальцев брались в считанные секунды", - отметил он.

По его словам, никаких конфликтных ситуаций, связанных с биометрическим контролем на границе, не возникало, граждане спокойно реагировали на просьбу пограничников сдать отпечатки пальцев.

В то же время Слободян добавил, что в настоящее время пассажиропоток на границе небольшой, несмотря на праздничный день, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщалось ранее, с 1 января заработала система биометрического контроля в международных и межгосударственных пунктах пропуска для граждан из 71 страны мира, в том числе и Российской Федерации.

Это страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности страны, подчеркивают в правоохранительных ведомствах.

Во всех основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска иностранцы при пересечении госграницы Украины будут оставлять отпечатки пальцев в случае отсутствия биометрических паспортов.

Источник: Контракты (Украина)
 
 
 