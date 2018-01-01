Биометрия в действии: отпечатки взяли у 2 тысяч иностранцев, 25% из них - россияне

По состоянию на восемь часов утра биометрический контроль на границе прошли более двух тысяч иностранцев, система работает без сбоев.

Об этом рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире "112 канала", сообщает Укринформ.

"По состоянию на 8 часов утра у более двух тысяч иностранцев, которые попадают под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев, из этих лиц почти 500 человек - это граждане Российской Федерации, то есть одна четвертая. В процессе работы никаких сбоев система не давала, биометрические отпечатки пальцев брались в считанные секунды", - отметил он.

По его словам, никаких конфликтных ситуаций, связанных с биометрическим контролем на границе, не возникало, граждане спокойно реагировали на просьбу пограничников сдать отпечатки пальцев.

В то же время Слободян добавил, что в настоящее время пассажиропоток на границе небольшой, несмотря на праздничный день, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщалось ранее, с 1 января заработала система биометрического контроля в международных и межгосударственных пунктах пропуска для граждан из 71 страны мира, в том числе и Российской Федерации.

Это страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности страны, подчеркивают в правоохранительных ведомствах.

Во всех основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска иностранцы при пересечении госграницы Украины будут оставлять отпечатки пальцев в случае отсутствия биометрических паспортов.