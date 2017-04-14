Благодатный Огонь 2017: когда сойдет и когда прибудет в Украину

Благодатный огонь сходит раз в год Великую субботу (15 апреля в 2017 году) в Иерусалиме на православную Пасху.

Благодатный огонь сходит раз в год в Иерусалиме на православную Пасху. Схождение происходит в Великую субботу (15 апреля в 2017 году) в Кувуклии, в часовне внутри храма Гроба Господня.

А вечером в пасхальную субботу, 15 апреля Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в международный аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр информации Украинской Православной Церкви.

"В киевском международном аэропорту "Борисполь" 15 апреля в 19:00 - 20:00 (ориентировочное время прибытия) состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Израиля в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении. Теплые и душевные поздравления с Пасхой 2017, красивые открытки, лучшие стихи

После прибытия в Киев Благодатный огонь примут священнослужители, которые распространят его по различным епархиям Украины. Киевским верующим огонь будут раздавать в 23:00 в Киево-Печерской лавре. Митрополит Онуфрий передаст его всем, кто придет на ночное Пасхальное богослужение.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.

Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собираются ко Гробу Господню в Иерусалиме с вечера Великой Пятницы. К десяти часам утра Великой Субботы тушат все свечи и лампады. Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии арабская православная молодежь с криком, топаньем, барабанным боем врывается в храм и начинает петь и плясать.

Их возгласы и песни представляют собой древние молитвы на арабском языке о ниспослании благодатного огня, обращенные ко Христу и Божией Матери, Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Молитвы длятся обычно в течение получаса, после чего около 13 часов начинается молитвенная процессия Благодатного огня. Трижды обойдя часовню, процессия останавливается перед ее вратами. Только после этого Патриарх в одном длинном ниспадающем хитоне заходит в часовню и молится. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет чудо.

Телеграф.com.ua

http://telegraf.com.ua