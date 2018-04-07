Благодатный огонь доставили в Киев

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Украину.

Самолет встретили в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 апреля. Об этом сообщает "112.ua".

Доставила Благодатный огонь в Украину делегация Киевского патриархата.

Первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе. Позже должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

При этом в иерусалимском храме Гроба Господня Благодатный огонь сошел в 14:17. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовни) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Благодатный огонь в Украину доставила делегация Киевского патриархата. Фото: facebook Ілона Крутенчук-Камінська

По материалам Наш Киев, Українські Новини