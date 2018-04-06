Благодатный огонь доставят в Украину из Иерусалима 7 апреля, - УПЦ КП

Благодатный огонь из Иерусалима в Украину доставит делегация Киевского патриархата в субботу, 7 апреля.

"В субботу, 7 апреля 2018 в 19:40 в терминал D Международного аэропорта "Борисполь" прибудет рейсовый самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, который доставит в Украину делегация священнослужителей и мирян Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

После этого делегация КП передаст Благодатный огонь украинским общинам.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме.

Чин схождения Благодатного огня совершает в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.