Благовіщення 2020 - прикмети і що не можна робити в цей день

У вівторок, 7 квітня 2020 року православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з головних церковних свят в році.

Благовіщення і карантин - що вирішили церкви

Благовіщення символізує втілення Бога в світ смертних. У цей день віруючі славлять сповіщення Діві Марії благої вісті про зачаття і народження нею Спасителя - Ісуса Христа. За біблійним переказом саме в цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу вість - що вона стане матір'ю сина Божого Ісуса Христа.

У церкві на Благовіщення за традицією проводять святкові богослужіння. Священники в цей день випускають в небо білих голубів. Ця традиція символізує слова з священного писання про те, що Святий Дух зійшов на господа під час його хрещення у вигляді білого голуба. Однак в 2020 році прихожанам доведеться молитися онлайн, так як в Україні карантин через коронавірус - таке рішення прийняли в церкві.

Як буде проходити богослужіння на Благовіщення в 2020 році? У ПЦУ і УПЦ МП пояснили, що карантин не забороняє богослужіння - вони будуть проходити, але без парафіян. На службі буде присутніми мінімум осіб - кілька людей хору, кілька священиків і люди, які будуть вести відеотрансляцію.

Що не можна робити в цей день

На Благовіщення категорично заборонена фізична праця - не можна прибирати, прати, шити та займатися іншим рукоділлям, сваритися, веселитися і думати про погане. "Пташка гнізда не в'є, дівчина коси не плете" - ця приказка говорить про категоричні заборони на Благовіщення, так як в стародавні часи дівчата в цей день навіть не заплітали коси і не робили зачісок. Також в свято не можна давати і брати гроші в борг, позичати сіль і перець - до невдачі.

На Благовіщення в будинку обов'язково має бути чисто - це приверне в будинок благо і щастя. Наші пращури на Благовіщення прикрашали свої будинки першими весняними квітами - вони символізують непорочність і нове життя. Жінки на Благовіщення, як правило, більше звичайного дбають про чоловіків. За старих часів існувало повір'я, що якщо на свято 40 разів назвати чоловіка "милим", то весь наступний рік в будинку буде жити щастя. Втім цей день потрібно присвятити добрим справам - благодійництву та турботі про близьких людей.

Благовіщення припадає на Великий піст, правда, на свято він менш суворий - не можна їсти м'ясні та молочні продукти, але риба і морепродукти в цей день дозволені.

Прикмети

Яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень.

Якщо на Благовіщення стоїть гарна погода - буде хороший урожай.

Сніг на Благовіщення - до неврожаю.

Піде дощ на Благовіщення - восени буде багато грибів.

Щоб було здоров'я, потрібно на Благовіщення вмиватися талою водою.

Якщо згадати в Благовіщення бажання, воно обов'язково збудеться.

За матеріалами ONLINE.UA