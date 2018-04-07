Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы, что нельзя, а что обязательно нужно сделать

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых светлых и радостных православных праздников - в 2018 году мы будем праздновать 7 апреля.

Согласно истории, именно в этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и известил ее о скором появлении на свет Иисуса. Именно этому событию и посвящен данный праздник. Отсюда и название праздника - "Благовещение", идущее от словосочетания "благая весть".

В праздник Благовещения каждый прихожанин может взять в храме освященные просфоры, которые дома нужно съесть всем домочадцам натощак. Трапезу нужно обязательно сопроводить благодарственной молитвой. А остатки нужно скормить скоту, чтобы защитить его от болезней.

Верующие в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы могут обращаться с молитвами к Пресвятой Деве, попросить ее о помощи и защите. Также нужно в своих молитвах поблагодарить ее за все.

В народе верят, что на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля можно загадывать заветные желания, и они непременно исполнятся.

А еще в это праздник девушки женщины молятся о счастливой судьбе и мире в семье.

Благовещение всегда было женским праздником-берегом: в этот день девушки и женщины молились Пресвятой Богородице, испрашивая счастливой судьбы, удачного замужества и заступничества.

Благовещение - что можно и чего нельзя делать

В Благовещение, как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу.

В Благовещение нежелательно уезжать из дому (лучше отсрочить поездку), нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь благословляет все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.

Благовещение не следует одалживать что-либо или давать в долг. В старину даже соседям в этот день не одалживали огня или соли - считалось, что это принесет неудачу в делах и смятение в семье.

Много запретов связано именно с женскими обычаями. В этот праздник, по народным обычаям, "птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Это не говорит о том, что праздник нужно встречать непричесанной - просто не следует стричь и красить волосы или тратить время на сооружение сложной прически.

Нельзя шить, вязать, готовить до вечера, так что лучше приготовить еду накануне.

Нельзя надевать новое: испачкается или порвется.

Заключать браки и венчаться в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2018 года тоже нельзя. Церковь не рекомендует этого делать, так как церемония бракосочетания подразумевает под собой веселье, а праздник выпадает на период Великого поста - время покаяния, смирения и воздержания.

Благовещение - обряды на здоровье и счастье

По народным обычаям, в этот радостный день ликует все живое. В селах выносят ульи на улицу, а дети выпускают на волю птиц.

На Благовещение пост не так строг: верующим разрешено послабление - можно есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и выпить немного вина.

В этот день Бог благословляет все живое на Земле, и даже целебная сила лекарственных растений удваивается. Поэтому собирать травы стоит именно на Благовещение - они обязательно помогут в борьбе с недугами.

В Благовещение женщины исполняют такой ритуал на счастье в доме: нужно в течение дня 40 раз назвать мужа "милым" - и весь следующий год в семье будет мир и счастье.

По материалам Деловой Славянск, my-calend