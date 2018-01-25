Близкая подруга рассказала о последних месяцах жизни Сенчиной

Директор БКЗ "Октябрьский" поведала, как народная артистка стойко боролась с болезнью

Известная певица и актриса Людмила Сенчина скоропостижной скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Народная артистка, прославившаяся на всю страну исполнением песни "Золушка" во время "Голубого огонька", умерла после продолжительной болезни в одной из клиник города. Как рассказала близкая знакомая исполнительницы - директор Большого концертного зала "Октябрьский" Эмма Лавринович полтора года Сенчина упорно боролась с онкологическим заболеванием.

Подруга артистки отметила, что последние месяцы жизни звезда эстрады пыталась преодолеть рак, однако ей это давалось нелегко. Лавринович добавила, что часто беседовала с Сенчиной о ее болезни, советуя держаться. "Мы сидели часто, разговаривали с ней. "От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много". Она говорит: "Я стараюсь. Я стараюсь". Но болезнь не щадит", - цитирует директора БКЗ сайт kp.ru.

При этом певица старательно скрывала свой недуг от коллег и поклонников. Более того, уже плохо себя чувствуя, Сенчина все равно выходила на сцену и исполняла свои лиричные, проникновенные песни с неизменной улыбкой. Лавринович поведала, что так прошел и концерт в октябре в честь дня рождения БКЗ. Тогда певица уже была не в лучшей форме, но отменять выступление отказалась. "Она улыбалась, зрители не почувствовали ничего. Она как будто заряжалась энергией зрителей и это ее держало. У нее было огромное желание выстоять, выжить, но увы", - добавила подруга артистки.

Напомним, певица и актриса Людмила Сенчина умерла утром в четверг, 25 января, на 68-м году жизни. О смерти исполнительницы сообщил ее муж и концертный директор Владимир Андреев. Он был третьим супругом артистки и, как она сама признавалась, стал для нее "и директором, и мужем, и другом". Также у Сенчиной остался сын от первого брака - Вячеслав, которого она безмерно любила и называла своей "лучшей подружкой". В настоящее время он живет в США, но возможно, в ближайшее время прилетит на родину на похороны матери.

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