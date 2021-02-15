Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поламку літака

Міністерство закордонних справ України та посольство України в Кенії працюють над якнайшвидшим поверненням на батьківщину близько 180 українських туристів, котрі затрималися на Занзібарі через поламку літака, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють із туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення", - написав Ніколенко в Twitter у понеділок.