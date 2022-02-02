Близько третини іноземців припускають військову підтримку України

Приблизно третина громадян США, Данії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії допускають надання військової допомоги Україні шляхом надсилання своїх військових підрозділів у разі нового вторгнення Росії. Такі дані дослідження громадської думки публікує британська міжнародна компанія Yougov.

Як зазначається, оскільки американські сили, ймовірно, становитимуть основний кістяк у місію НАТО, думка громадськості США розділилася на 35% на користь використання сили для захисту України проти 28% тих, хто виступає проти цього. При цьому як республіканці (43% проти 28%), так і демократи (39% проти 25%) підтримують участь у бойових діях у разі початку війни.

Це питання викликає більше розбіжностей у Європі. Данія – єдина європейська країна, яка схиляється до підтримки захисту України безпосередньо, але, як і в США, думка відносно млява: 38% на підтримку проти 29% проти.

Водночас як Великобританія вже направила протитанкову зброю та радників, громадськість розділилася на 30% «за» та на 32% «проти» використання прямої військової сили для захисту України. Консервативні виборці трохи підтримують військові дії у разі російського вторгнення (35% проти 29%), тоді як виборці лейбористів розділилися на 31% за і 34% проти.

Європейські ЗМІ схильні вважати, що їхні військові не повинні допомагати Україні. У тому числі так кажуть французи (36% – проти того, щоб їхня країна допомагала захищати Україну проти 26% «за») та італійці (40% проти 21%).

Близько 52% німців виступають проти використання своїх збройних сил для захисту України, що є найвищим показником серед опитаних країн, та порівняно з 47%, які заявили, що виступатимуть проти військових дій із захисту України у 2019 році. Чверть (23%), що наближається, вважає, що бундесвер повинен використовуватися для захисту України.

За результатами соціологічного опитування, 75% канадців, відповідаючи на питання про те, чи має канадська підтримка включати зброю, погодилися з цим, а понад 80% опитаних відкрито до ідеї надання Україні підтримки для захисту кордонів.

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